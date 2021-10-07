В Украине могут появиться новые правила выезда за границу с ребенком: что изменится

В Украине могут появиться новые правила выезда за границу с ребенком: что изменится

Эти правила еще должен принять парламент.

Разрешение другого родителя больше не потребуется. Кабмин предлагает новы правила для выезда за границу с ребенком до 16 лет.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 7 октября.

Отмечается, что документ определяет процедуру согласования путешествия за границу между родителями. В частности, разрешение на вывоз ребенка не нужен, если одного из родителей лишили прав, алименты на ребенка не выплачивались более 3 месяцев, а также по решению суда.

Теперь законопроект направят в Верховную Раду. Если его примут, то украинцы смогут вносить разрешение на выезд ребенка за границу в Государственный реестр актов гражданского состояния.

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