В Украине могут появиться собственные ЗРК для защиты неба: эксперт назвал сроки

Зенитно-ракетные комплексы. Иллюстративное изображение

В Украине могут появиться собственные зенитно-ракетные комплексы для защиты от вражеских воздушных ударов. Соответствующие наработки начались еще в 2000-х годах.

Об этом заявил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала «Киев24».

По его словам, производство ЗРК с нуля может длиться 5-10 лет, но на базе существующих наработок этот срок может сократиться до 2-3 лет.

«Украина, в принципе, имеет определенные наработки в этом плане. Еще с 2000-х годов Украина разрабатывала ряд ракетных систем. Это, в частности, ударный баллистический комплекс ГРИМ-2 или САПСАН. Так же были определенные разработки в части зенитных средств противодействия», — отметил эксперт.

Богдан Долинце добавил, что Украина потеряла доступ к советским технологиям и системам С-300, но появление собственных, украинских зенитных средств — это лишь вопрос времени.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что Швеция передаст Украине современные мощные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2. Они предназначены для эффективной борьбы с беспилотниками типа «Шахед» и другими воздушными угрозами.