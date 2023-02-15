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В Украине могут прекратить выключать свет: в Госэнергонадзоре назвали условие

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Украине могут прекратить выключать свет: в Госэнергонадзоре назвали условие

Фото: Getty Images

Ситуация в энергосистеме Украины улучшилась.

В Украине не будут отключать электроэнергию в случае отсутствия новых ракетных и дроновых атак российских оккупационных войск.

Об этом заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян во время телемарафона.

"Если не будет массированных атак, то графики отключений применяться точно не будут. Точно нет в этом необходимости, генерации достаточно сейчас", — пояснил Слободян.

По его словам, ситуация в энергосистеме существенно улучшилась благодаря увеличению объемов выработки на теплоэлектростанциях, выводу в работу всех энергоблоков АЭС. Также он анонсировал, что уже с марта потребление электроэнергии пойдет на убыль, так что дефицита будет еще меньше.

Напомним, на утро 15 февраля в энергосистеме Украины отсутствует дефицит мощностей. Электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление, поэтому лимиты потребления в области на сегодняшний день не приходились.

Как сообщалось, с 14 февраля в Украине начали действовать новые правила информирования о графиках отключения света.

Кроме того, киевляне могут узнавать об отключении света через SMS-сообщение. Как подключить услугу.

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Дата публикации
Просмотры
509
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