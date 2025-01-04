В Украине могут продлить срок добровольного возвращения на службу после СОЧ – Верещук

Среди других мер по решению проблематики СЗЧ предлагают активнее привлекать рекрутеров из боевых подразделений.

В Украине могут продлить срок для добровольного возвращения на военную службу после самовольного ухода из части ( СОЧ ).

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук после межведомственного совещания по ветеранской политике, социальной защите военнослужащих и членов их семей.

Среди присутствовавших были представители Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, военной службы правопорядка и некоторых боевых подразделений.

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Представители предложили еще ряд идей, отметила Верещук, на некоторые из них сразу обратили внимание.

"1 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу по СОЧ. Идея в том, чтобы продлить этот срок (на сколько именно – это предмет обсуждения)" – отметила Верещук.

Обсуждение этого вопроса уже продолжается с оборонным комитетом Верховной Рады.

"Если у кого получается успешно вернуть бойца в строй, ну то надо дать людям работать и всячески поддержать. (К слову, не допускать ситуации, когда подразделение договорилось забрать человека после СОЧ к себе, а его направляют в другое подразделение)", — подытожила заместитель руководителя ОП.

Напомним, увеличение количества случаев самовольного ухода из части (СОЧ) в украинской армии 2024 года обусловлено тем, что люди устают от долгой войны.

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