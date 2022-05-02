В Украине могут продлить всеобщую мобилизацию: в ВСУ объяснили, от чего будет зависеть решение

В Украине после 24 мая могут продолжить всеобщую мобилизацию населения.
Сейчас мобилизация в Украине длится уже более двух месяцев и после 24 мая, когда истекает трехмесячный срок общей мобилизации, она может быть продлена. Решение будет принято с учетом ситуации на фронте.
Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач на брифинге.
"Мобилизация была объявлена в течение трех месяцев, с 24 февраля, которые скоро должны всплыть, но это не значит, что она может закончиться. Все будет зависеть от сложившейся на тот период обстановки (24 мая — ред.). Если потребуется, далее будем пополнять ряды наших воинских частей военнослужащими, руководством государства в случае необходимости будет принято решение о продлении сроков этой мобилизации... Если такая потребность будет, будут продолжаться боевые действия, однозначно будет необходимость пополнения специалистами военными наших частей. продолжена мобилизация после 24 мая”, — объяснил он.
Горбач говорит, что по количественным и качественным показателям мобилизация выполнена на 100% и сейчас ее темпы несколько снизились.
"Сейчас мы проводим доукомплектование, пополнение воинских частей людьми, которые нужно доукомплектовать. Темпы значительно ниже, но идет по плану", — сказал Горбач.
Напомним, оккупанты принудительно мобилизуют украинских медиков и угрожают расстрелом.
Как сообщалось, на границе с Польшей задержали уклоняющегося, который притворялся многодетным отцом.
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