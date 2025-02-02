В Украине могут снизить мобилизационный возраст до 21 года – эксрадник Залужного

Назаров подчеркнул, что, учитывая мобилизацию в России, а также использование наемников из КНДР, оккупанты еще долго смогут поддерживать интенсивность боевых действий.

Украина может снизить возраст мобилизации до 21 года для подготовки резерва.

Об этом заявил бывший советник эксголовнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров в интервью BBC News Украина.

По его словам, российские войска адаптировались к новым условиям, смогли удержать украинское контрнаступление в 2023 году и теперь реализуют изменившуюся стратегию. Война со стороны РФ ведется за счет больших человеческих ресурсов, а экономика переведена на военные рельсы. Кремль не считается с потерями и не ведет политических дискуссий относительно погибших, что позволяет ему непрерывно бросать солдат в бой.

Назаров подчеркнул, что, учитывая мобилизацию в России, а также использование наемников из КНДР, оккупанты еще долго смогут поддерживать интенсивность боевых действий.

"Кульминация в этом наступлении будет зависеть от того, когда и сколько у нас появится средств огневого поражения", – отметил он.

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Генерал-майор также предположил, что Украина вынуждена будет постепенно снижать мобилизационный возраст.

"Я не поддерживаю этот тезис, что нужно мобилизовать с 18 лет, как нам здесь партнеры упрекают. А по крайней мере с 21 года, пожалуй, это нам придется делать", – заявил Назаров.

При этом он пояснил, что такой шаг может потребоваться не только для нынешних боевых действий, но и для подготовки резерва на будущее.

Напомним, западные партнеры снова начали обсуждать вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет.