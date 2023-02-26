В Украине могут снова отключать свет, несмотря на отсутствие обстрелов: в ДТЭК объяснили

Энергетикам нужно готовиться к следующему зимнему сезону, поэтому отдельные блоки электростанций будут останавливать на плановые ремонты.

В Украине пока удается обходиться без веерных отключений электроэнергии, однако вскоре ситуация может измениться даже без российских обстрелов.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире общенационального телемарафона.

Он пояснил, что все источники электрогенерации работают на максимуме, в частности АЭС. Кроме того потепление вызвало паводки, снабжающие ГЭС водой; дни стали длиннее, что повысило солнечную электрогенерацию.

"То есть, по сути, у нас сейчас – максимальный объем генерации, который Украина может себе позволить за счет тех мощностей, которые у нас есть", – подчеркнул Сахарук.

По его словам, энергетикам нужно готовиться к следующему зимнему сезону. Потому отдельные блоки электростанций будут останавливать на плановые ремонты. Также с окончанием весеннего паводка снизится электрогенерация на ГЭС.

"Все это может приводить к ограничениям, которые у нас были, начиная с октября прошлого года", – подытожил исполнительный директор ДТЭК.

Ранее глава Минэнергетики заявил, что Украина стала полностью независимой от ядерного топлива РФ.

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