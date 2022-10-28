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В Украине могут сократить принудительные отключения света: что известно

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В Украине могут сократить принудительные отключения света: что известно

Фото: Associated Press

Украинцы начали добровольно экономить электроэнергию

Благодаря тому, что украинцы начали экономить электроэнергию, чем помогают чинить объекты критической инфраструктуры, принудительные отключения могут сократить.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Он отметил, что украинцы добровольно начали экономить электроэнергию, что в масштабах страны составило от 5 до 10 процентов.

"Сейчас работа идет над тем, чтобы отключения продолжались не четыре-пять часов, а полтора-два. Ремонтные работы сейчас продолжаются, чтобы в будущем мы вообще отошли от ограничения потребления и в режиме добровольной экономии могли в дальнейшем потреблять электроэнергию", — подчеркнул он. Герус.

Напомним, 27 октября в Киеве и области более 1,5 миллиона человек остались без электричества.

Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры в Киеве и области 27 октября наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением.

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Дата публикации
Просмотры
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