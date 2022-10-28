В Украине могут сократить принудительные отключения света: что известно

Благодаря тому, что украинцы начали экономить электроэнергию, чем помогают чинить объекты критической инфраструктуры, принудительные отключения могут сократить.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Он отметил, что украинцы добровольно начали экономить электроэнергию, что в масштабах страны составило от 5 до 10 процентов.

"Сейчас работа идет над тем, чтобы отключения продолжались не четыре-пять часов, а полтора-два. Ремонтные работы сейчас продолжаются, чтобы в будущем мы вообще отошли от ограничения потребления и в режиме добровольной экономии могли в дальнейшем потреблять электроэнергию", — подчеркнул он. Герус.

Напомним, 27 октября в Киеве и области более 1,5 миллиона человек остались без электричества.

Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры в Киеве и области 27 октября наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением.

В Украине экстренно отключат свет 27 октября – Кирилл Тимошенко

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