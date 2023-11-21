В Украине могут уменьшить количество вузов – в МОН рассказали о законопроекте

В Минобразования намерены оптимизировать количество заведений высшего образования в Украине.

Об этом сказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире "Радио Культура".

Винницкий отметил, что система высшего образования в Украине "раздута", поскольку насчитывает более 170 государственных высших учебных заведений, часть из которых имеет территориально обособленные структурные подразделения.

"Еще есть аспирантура, открытая в институтах Академии наук, которые также считаются отдельными учебными заведениями. Это достаточно "раздутая" система. И это только государственные учреждения, рядом с ними существует еще 85 частных", — сказал Винницкий.

Как на количество вузов влияет демографическая ситуация в стране

В МОН заявили о необходимости оптимизации сети заведений, в частности, диктует демографическая ситуация. Сейчас известно о тенденции снижения количества получающих высшее образование в Украине.

Он добавил, что снизить количество вузов и рекомендует Европейская комиссия, которая следит за выполнением Украиной требований для вступления в Европейский Союз.

"Наша демография не может поддержать такого количества учебных заведений. 15 лет назад среднее количество студентов на одно заведение составляло 6,5 тыс. человек, сегодня это 3,5 тыс. И эта тенденция продолжается. Европейская комиссия предлагает разработать план действий для этого. Ответ Министерства образования есть – уже разработан законопроект "О модернизации сети заведений высшего образования", – сказал замглавы МОН.

Что предусматривает законопроект "О модернизации сети заведений высшего образования"

Согласно документу, в Украине, в частности, должны разграничить учреждения профессионального высшего образования (колледжи) от высших учебных заведений.

По словам чиновника, территориально обособленные структурные подразделения должны либо быть присоединены к другим учебным заведениям, либо стать независимыми учреждениями высшего образования.

"В Европе нет концепции территориально обособленного структурного подразделения или филиала, сложно представить, что, например, в Гамбурге есть филиал Мюнхенского университета, а в Марселе – Парижского. Нам нужно их разделить", – сказал Винницкий.

Он добавил, что до конца 2023 года в Украине будет не менее 6 объединенных заведений в разных регионах.

Напомним, Минобразования предлагает также "индивидуальные траектории" на фоне ситуации с заочной формой обучения в вузах.

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