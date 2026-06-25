В Украине могут уменьшить проходной балл НМТ: что может измениться для поступающих

НМТ / © ТСН

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На фоне скандалов вокруг НМТ языковой омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к правительству и Минобразования с предложением снизить проходной балл теста — со 150 до 130.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека сообщил в четверг, 25 июня.

Соответствующие письма отправил в Кабинет Министров Украины и Министерство образования и науки. Он требует «четких решений».

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Что может измениться для поступающих-2026

Лубинец предлагает внести несколько изменений в национальный мультипредметный тест. Соответственно, могут измениться правила для поступающих.

Первое — учесть условия подготовки и составления НМТ 2026 года, происходящие во время ракетных атак России, и позицию ректоров по поводу целесообразности снижения предельного балла для конкурсного отбора со 150 до 130. По его мнению, это негативно повлияло на результаты тестирования. Он добавил, что ОО «Союз ректоров заведений высшего образования Украины» также обратилось к министру образования и науки Оксену Лисовому с призывом снизить проходной балл НМТ.

Второе — вернуть право на апелляцию относительно некорректных тестовых заданий и обеспечить обнародование тестов и правильных ответов после завершения НМТ.

Третье — урегулировать прохождение НМТ детьми, находящимися в местах несвободы. Лубинец напомнил, что они имеют гарантированное Конституцией право на образование и не могут быть лишены возможности поступить в высшее учебное заведение.

Воздушные тревоги, многочасовые перебывания в укрытиях, технические сбои и отсутствие реального права на апелляцию к некорректно поставленным задачам — именно в таких условиях в этом году НМТ составляют украинские дети, напомнил омбудсмен.

Чиновник считает, что такие условия — это «неравные условия для поступления и огромный стресс для тысяч выпускников по всей стране».

Добавим, что в 2026 году поступающие составляют НМТ по модели предыдущего года. В список предметов входят украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор.

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Скандалы вокруг НМТ — что известно

Национальный мультипредметный тест НМТ 2026 превратился в настоящее испытание нервов для украинских выпускников. Это технические сбои, из-за которых не сохранялись ответы, многочасовые тревоги в холодных укрытиях и задания, которые иногда выходят за пределы школьной программы.

После этого появилась инициатива упростить Национальный мультипредметный тест, но в Минобразования отвергли эту идею.

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