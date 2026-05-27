В Украине могут упростить НМТ: сколько предметов придется сдавать
В Украине могут упростить НМТ для будущих вступительных кампаний. В Раде обсуждают сокращение количества предметов с четырех до трех, а пережившим ночные обстрелы перед тестированием школьникам позволят сдать экзамен в другой день.
В Украине обсуждается возможность упростить Национальный мультипредметный тест для будущих вступительных кампаний. В частности количество предметов на НМТ могут сократить с четырех до трех.
Об этом народная депутат Юлия Гришина рассказала в комментарии журналистке Новости.LIVE Галине Остаповец во время «Саммита городов и регионов».
По словам нардепа, из-за значительной нагрузки на школьников и условий полномасштабной войны государство должно искать варианты, которые позволят сделать вступительную кампанию менее изнурительной для детей.
Речь идет о возможности вернуться к формату трех предметов вместо нынешних четырех. Окончательного решения пока нет, этот вопрос еще обсуждается.
Отдельно Гришина сообщила о важном нововведении для участников НМТ, которые попали под ночные российские обстрелы перед тестированием. Такие дети смогут перенести сдачу экзамена на другой день.
«Ребенок, который находится в стрессе после обстрела, теперь будет иметь возможность сложить НМТ в другой день», — отметила она.
Нардеп подчеркнула, что это важный шаг для поддержки украинских школьников, ведь результаты НМТ фактически определяют их шансы на поступление в высшие учебные заведения.
По ее словам, в условиях войны государство должно учитывать не только формальные правила вступления, но и реальное психологическое состояние детей, живущих под угрозой российских атак.
Ранее сообщалось, что в Украине планируется изменить подход к вступительной кампании и отменить государственную итоговую аттестацию для школьников 2027 года.