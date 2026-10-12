В Украине могут усилить мобилизацию: кто рискует потерять бронь и как ее будут давать

В Украине могут усилить мобилизацию / © ТСН.ua

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Правительство, вероятно, занимается подготовкой к усилению правил бронирования от мобилизации. В руки нардепа попали документы, свидетельствующие об изменениях в Постановление о некоторых вопросах организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время. Подлинность этих документов подтвердили источники — соответствующую рассылку провели 9 октября.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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В Украине могут готовить существенное усиление мобилизации и бронирования

Суть предложенных новаций состоит в сокращении количества забронированных и изменении самой системы принятия решений. В частности, правительство намерено сократить квоты для оборонки и ЖКХ.

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Если сейчас для оборонно-промышленного комплекса и энергетики предусмотрено 100% бронирование, то по новым правилам лимит снизится до 85%. Для предприятий тепло-, водоснабжения и вывоза бытовых отходов планку урежут с 75% до 60%.

Далее — изменение базы для расчета 50%. Работники, которые уже имеют отсрочку по другим причинам (например, студенты, опекуны или многодетные родители), больше не будут учитываться в общей численности при расчете доли забронированных.

То есть если раньше в штате из 100 человек было 50 человек с отсрочкой и 50 забронированных, то по новой формуле база расчета уменьшается. Это приведет к тому, что на предприятии образуется обязательный резерв работников без бронирования или отсрочки.

Далее в документе говорилось о создании Координационного центра при Кабмине, в состав которого должны войти 17 человек из СБУ, ГУР, СВР и Нацполиции. Именно этот центр будет решать судьбу предприятий: без его рекомендации будет невозможно получить статус критически важного или согласовать лимит свыше 50%.

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Также он будет иметь полномочия рекомендовать лишение предприятия соответствующего статуса. При этом никакие четкие сроки расписания, критерии или процедуры обжалования решений в проекте не предусмотрены.

Кроме того, Ярослав Железняк добавил, что до 20 октября все профильные министерства и областные государственные администрации обязаны полностью переписать и обновить свои отраслевые критерии «критичности».

В документе, который разослали чиновникам, отсутствуют какие-либо разъяснения относительно судьбы уже предоставленных бронирований. Также власти не планируют проводить по этим изменениям никаких публичных консультаций.

Бронирование: последние новости

Напомним, в Украине около 1,4 млн военнообязанных имеют бронирование от мобилизации. По словам министра экономики Александра Кравченко, больше всего забронированных работников сосредоточено в перерабатывающей промышленности — около 20%, транспорте и логистике — 12%, торговле — 10%, энергетике — 9% и сельском хозяйстве — 8%.

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Соотношение зависит от количества активных предприятий, их расположения, близости к зоне боевых действий и половой структуры коллективов. Введение зарплатного критерия способствовало росту средней выплаты на критически важных предприятиях с 14200 до 26 тыс. грн за два года.

Благодаря этому бюджет дополнительно получил более 157 млрд грн, в том числе из-за увеличения отчислений в Пенсионный фонд. В то же время, доля работников, мобилизованных после потери брони во время волн разбронирования, оставалась низкой.

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