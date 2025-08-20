В Украине могут усилить наказание за попытки нелегально уехать за границу

Граница / © Getty Images

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, усиливающий ответственность за нарушения, связанные с пересечением государственной границы, особенно в условиях военного положения. Документ предусматривает внесение важных изменений в административное и уголовное законодательство.

Об этом сообщает постоянный представитель Кабинета Министров Украины. Тарас Мельничук.

Согласно новому законопроекту, органы охраны государственной границы получат больше полномочий. Теперь именно они будут рассматривать дела о незаконном пересечении границы. Кроме того, документ предлагает исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях статью 204-3, которая была признана частично неэффективной и неконституционной.

Законопроект также значительно усиливает уголовную ответственность. В статью 332 Уголовного кодекса Украины предлагается добавить новые наказания. В частности, уголовным правонарушением теперь будет считаться незаконное пересечение границы вне пунктов пропуска во время военного или чрезвычайного положения. Ответственность будет следовать за препятствование строительству пограничной инфраструктуры и ее повреждения.

Особое внимание уделяется военнообязанным. Согласно новому документу, нарушение ими установленного срока пребывания за пределами Украины также будет наказываться. Это означает, что военнообязанные, призывники и резервисты будут обязаны строго соблюдать сроки пребывания за границей. Законопроект ожидает рассмотрения в Верховной Раде.

Напомним, до конца недели Кабинет министров может принять постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет.

Также народная депутат от «Слуги народа» Галина Янченко предложила разрешить выезд за границу не только для молодежи, но и для тех, кто имеет отсрочку от мобилизации .