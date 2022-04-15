В Украине могут уволить депутатов, которые в период действия военного положения находятся за границей

В Украине могут уволить депутатов, которые в период действия военного положения находятся за границей

Все чиновники должны вернуться в Украину до 25 апреля.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, как будут наказывать депутатов, которые в период военного положения находятся за границей.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

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По словам главы ВРУ, всех чиновников, которые не вернутся до 25 апреля, могут даже уволить.

"Уже принято решение Кабинетом министров Украины о том, что все выехавшие чиновники до 25 апреля должны вернуться в Украину, иначе против них будут применены меры соответствующего дисциплинарного влияния вплоть до увольнения. Но мы работаем и над другими механизмами для того, чтобы те люди, которые присягали на верность Украине в этот сложный период, были вместе с Украиной, а не "вздыхали" за ней за пределами ее территории", — отметил Стефанчук.

Напомним, глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, какие законы должны принять депутаты в ближайшее время.

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