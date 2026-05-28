В Украине могут ужесточить взыскание долгов: банки хотят быстрого изъятия жилья

Изменения правил взыскания долгов

Банковские ассоциации Украины предлагают реформировать правила взыскания долгов, в частности, отменить мораторий на ипотеку и упростить судебные процедуры.

Об этом сообщает LIGA.net.

По информации издания, в начале мая 2026 года самые влиятельные банковские ассоциации Украины обратились в Верховную Раду и НБУ с предложением реформы долгового сектора. В ВР уже создали рабочую группу для проработки таких предложений.

Среди предложений, которые рассматриваются — снять мораторий на ипотечные долги и разрешить в некоторых случаях изъятие жилья за долги.

Кроме того, банкиры предлагают:

вернуть штрафы и пеню за просрочку кредитов;

ускорить взыскание небольших долгов через нотариуса без долгих судов;

разрешить третейским судам рассматривать кредитные споры.

Представители финансового сектора утверждают, что нынешние правила, которые были введены после начала полномасштабного вторжения, мешают возвращать долги и тормозят нормальную ипотеку.

Как известно, Закон № 2120-IX запрещает финучреждениям на время военного положения забирать залоговые квартиры и выселять людей на улицу, даже если по ипотеке вообще перестали платить. Также существует запрет на любые штрафы, пеню или карательные проценты за просроченные потребительские займы.

«Сегодня в Украине невыгодно платить кредит вовремя. Заемщик может годами не платить — и в итоге погасить долг без всяких процентов и санкций», — заявил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

Есть ли причины для агрессивного взыскания долгов

Критики считают, что предложения банкиров могут создать абсолютную законодательную монополию кредиторов, которая полностью нивелирует права заемщиков.

«У государства просят право начислять проценты и штрафные санкции по проблемным кредитам во время их судебного обжалования, массово изымать ипотечное жилье и взимать долги фактически в течение суток с помощью нотариусов в обход классического судебного контроля», — отметил кандидат юридических наук, адвокат адвокатского объединения Leshchenko & Partners Игорь Быков.

Он считает, что нет реальных причин для внедрения чрезвычайных или агрессивных методов взыскания долгов. По словам эксперта, статистика Нацбанка свидетельствует, что качество кредитных портфелей стабильно улучшается, а доля проблемных активов уменьшается еще от 2023 года.

По его мнению, истинная причина того, почему финансовые учреждения стремятся именно к принудительному взысканию залога, а не мирной реструктуризации долгов, заключается в желании получить сиюминутную прибыль.

«Коммерческим банкам проще быстро изъять имущество, чтобы сразу разморозить свои финансовые резервы и вернуть их в оборот, избегая долгих операционных расходов», — пояснил Игорь Быков.

