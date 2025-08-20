В Украине могут внедрить уголовную ответственность за попытки нелегально выехать за границу

Граница / © Getty Images

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, усиливающий ответственность за нарушения, связанные с пересечением государственной границы, особенно в условиях военного положения. Документ предусматривает внесение важных изменений в административное и уголовное законодательство.

Об этом сообщает постоянный представитель Кабинета Министров Украины в ВР Тарас Мельничук.

Согласно новому законопроекту, органы охраны государственной границы получат больше полномочий. Теперь именно они будут рассматривать дела о незаконном пересечении границы. Кроме того, документ предлагает исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях статью 204-3, которая была признана частично неэффективной и неконституционной.

Законопроект также значительно усиливает уголовную ответственность. К статье 332 Уголовного кодекса предлагается добавить новые наказания. В частности, уголовным правонарушением теперь будет считаться незаконное пересечение границы вне пунктов пропуска во время военного или чрезвычайного положения. Ответственность будет следовать за препятствование строительству пограничной инфраструктуры и ее повреждения.

Особое внимание уделяется военнообязанным. Согласно новому документу, нарушение ими установленного срока пребывания за пределами Украины также будет наказываться. Это означает, что военнообязанные, призывники и резервисты будут обязаны строго соблюдать сроки пребывания за границей. Законопроект ожидает рассмотрения в Верховной Раде.

Напомним, до конца недели Кабинет министров может принять постановление , которое позволит выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет.

Также народная депутат от «Слуги народа» Галина Янченко предложила разрешить выезд за границу не только для молодежи, но и для тех, кто имеет отсрочку от мобилизации.