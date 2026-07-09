В Украине могут возобновить авиарейсы: в Раде сделали заявление

Самолет / © pixabay.com

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Восстановление гражданской авиации на западе Украины технически возможно даже в условиях полномасштабной войны.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, пишут «Новости.LIVE».

По словам Крэйденко, Украина может возобновить гражданские авиаперелеты из западных регионов, если в этот процесс будут вовлечены представители исполнительной власти, военные, авиационные эксперты и профильные специалисты.

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«Безусловно, может быть. Для этого нужно сесть всем представителям исполнительной власти, военным, экспертам, учесть тот опыт, который имеют страны, у которых есть постоянные конфликты — это Израиль, это Сирия. Комбинируя этот опыт и адаптировав его к украинским вызовам, я убежден, что это можно сделать», — подчеркнул депутат.

Крейденко напомнил, что еще в марте Министерство развития общин и территорий создало специальную правительственную группу, в которую вошли представители Кабинета Министров, военные, эксперты и представители авиационной отрасли.

Впрочем, по его словам, через несколько месяцев ее работы обществу до сих пор не представили никакого конкретного результата.

«К сожалению, группа, созданная Министерством развития общин и территорий еще с марта месяца, сейчас не имеет никакой наработки, которую можно было бы презентовать обществу», — сказал он.

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Депутат считает, что исполнительная власть должна разработать открытый и понятный план возвращения гражданской авиации.

По его словам, украинцы уже на пятом году полномасштабной войны должны понимать, когда могут заработать аэропорты и какие условия необходимо выполнить для этого.

«Нужно предложить открытую, понятную карту движения к открытию авиационного пространства, чтобы украинцы понимали, когда заработает авиационная отрасль», — подчеркнул Крейденко.

Какие аэропорты могут заработать первыми

По словам депутата, в первую очередь речь идет об аэропортах в западных областях Украины, где, при условии обеспечения безопасности, можно было бы постепенно возобновить гражданские рейсы.

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«Это будет Ужгород, Мукачево, Львов или другие западные регионы, где власти смогут обеспечить безопасность перелетов и, соответственно, возобновит гражданскую авиацию для комфортных путешествий наших граждан за границу», — отметил он.

В то же время, конкретных сроков возможного открытия воздушного пространства народный депутат не назвал. По его словам, ключевым условием остается обеспечение безопасности полетов и принятие соответствующих решений всеми ответственными органами власти.

Напомним, однако, военный эксперт Роман Свитан убежден, что в Украине вряд ли могут открыть аэропорты до окончания войны. Он пояснил, что самолеты на глисаде и взлетном курсе становятся уязвимыми для ПЗРК. Даже опыт Израиля с аэропортом Бен-Гурион не аналогом, поскольку там мощные системы защиты.

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