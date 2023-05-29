В Украине могут возобновить отключение электричества: эксперт назвал конкретные месяцы

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что в Украине могут восстановить почасовые отключения света. По его данным, это может произойти в июле-августе 2023 года.

Об этом он сказал 29 мая в эфире телемарафона.

Харченко подчеркнул, что сейчас украинской энергосистеме не хватает мощностей в пиковые часы, поэтому уже в июле-августе в Украине вероятно снова будут отключать электричество.

Эксперт ситуацию объяснил тем, что Украине приходилось срочно импортировать электричество из Румынии и Польши, чтобы покрыть дефицит потребления. По мнению Харченко, первыми, кто столкнется с отключениями света, станет бизнес.

"Судя по всему именно бизнес первый будет ограничен в поставках электричества и соответственно будет два выхода: импортировать из Европы или вообще не работать. Однако европейское электричество в 2-2,5 раза дороже Украины", — сказал он.

Ракетные удары по энергетической системе Украины

Российские террористы с октября 2022 года наносили массированные ракетные удары по украинской энергосистеме. Оккупационная армия хотела во время сильных морозов оставить украинцев без электричества и тепла, чтобы наше государство капитулировало.

Тогда же были введены графики аварийных и почасовых отключений электричества. В 2023 году энергетикам удалось стабилизировать ситуацию.

Также из — за повреждений энергетической инфраструктуры НКРЭКУ анонсировала возможное повышение тарифов на свет.

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