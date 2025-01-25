В Украине могут возобновить работу несколько аэропортов: подробности

В Украине рассматривают возможность запуска гражданских рейсов во время военного положения, учитывая все требования безопасности.

В Украине в 2025 году планируется возобновление работы нескольких аэропортов, хотя конкретные аэропорты не были уточнены. По словам представителей власти, технические и другие возможности позволяют реализовать этот план, но детали пока остаются на стадии уточнения.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый изданию Твой Город.

"Однозначно, что в этом году в Украине начнут работать несколько аэропортов. Для этого есть технические и другие возможности. Должно быть политическое решение. Наверное, оно будет", – подчеркнул политик.

Андрей Садовый отметил, что присутствие страны на авиационной карте важно для ее международной безопасности. Он привел пример Израиля, где во время войны аэропорт Тель-Авива оставался единственной связью города с миром.

"И это была персональная ответственность. Слава Богу, никто ни один самолет не сбил. Все самолеты еврейской авиакомпании имеют спецоборудование под крыльями, применяемое в случае, если есть какая-то опасность атаки и т.д. выживать, жить во время войны", — сказал он.

Аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого изучает возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения при обеспечении безопасности. Разработан план эвакуации пассажиров и проводятся тренировки. В ноябре прошлого года иностранные медиа, в частности Reuters, сообщали, что Киев ведет переговоры с европейскими авиавластями и авиакомпаниями по возобновлению авиаперевозок в 2025 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что авиационный эксперт объяснил, какие риски ждут пилотов и пассажиров, если небо над Украиной откроют во время войны.

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