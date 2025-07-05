В Украине могут ввести 4-дневную рабочую неделю - как это будет работать

Украинцам могут разрешить выбирать 4-дневную рабочую неделю / © Credits

Реклама

В Украине могут ввести четырехдневную рабочую неделю — однако только с согласия работодателя и работников, без обязательного внедрения, особенно в военное время.

Об этом комментируя возможность экспериментального внедрения нового формата работы заявил народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев сказал в интервью Новости.LIVE.

«Как эксперимент я бы поддержал это, но точно не стоит делать обязательным во время войны. Работодатель вместе с трудовым коллективом должен самостоятельно решать этот вопрос», — пояснил он.

Реклама

Гетманцев отметил, что такая опция должна быть добровольной, чтобы работник и работодатель могли договориться об удобном режиме работы.

По его словам, в Европе идея четырехдневной рабочей недели уже работает или обсуждается в таких странах, как Бельгия, Ирландия и Польша.

«Возможно, это будет сохранение 40 часов на 4 дня или другие договоренности между работниками и работодателями. Думаю, что даже в военное время украинский бизнес и люди могут сами выбирать наиболее приемлемый режим работы», — добавил нардеп.

Он подчеркнул, что украинцы достаточно взрослые, чтобы принимать такие решения без принуждения со стороны государства.

Реклама

Во многих странах мира уже проводятся эксперименты с четырехдневной рабочей неделей. Например, в Польше правительство запускает пилотную программу, в рамках которой будет проведен эксперимент с сокращенной рабочей неделей при сохранении текущего уровня зарплат.

В Германии с февраля 2024 года 50 компаний тестируют четырехдневную рабочую неделю с одинаковой оплатой труда. В Великобритании более 200 компаний объявили о переходена постоянную четырехдневную рабочую неделю без потери заработной платы. Исследования показывают, что такой подход может привести к повышению производительности и снижению уровня стресса среди работников.