В Украине могут ввести более жесткие штрафы за превышение скорости: что ждет водителей

в Украине введут более жесткие штрафы за скорость / © УНИАН

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В Украине готовятся кардинальные изменения в законодательство о наказаниях за превышение скорости. Законопроект, зарегистрированный в Парламенте и находящийся на рассмотрении комитета по вопросам правоохранительной деятельности, предусматривает значительное усиление ответственности для водителей. Главное новшество — отмена так называемой «льготы» в +20 км/ч, что означает начало ответственности уже с +10 км/ч.

Об этом говорится в законопроекте №13314.

Новые суммы штрафов и возможные последствия

Согласно новому законопроекту, штрафы будут расти постепенно, в зависимости от степени превышения скорости:

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+10-20 км/ч — 340 гривен

+21-30 км/ч — 680 гривен

+31-40 км/ч — 1 360 гривен

+41-60 км/ч — 1 700 гривен

+61-80 км/ч — 2 720 гривен

более 80 км/ч — 3 400 гривен

Особенно суровое наказание ждет тех, чье нарушение скоростного режима привело к аварии. В таких случаях водитель может лишиться прав на срок до одного года.

Инициатор законопроекта, депутат Владимир Крейденко, отмечает, что эти изменения направлены на приближение украинского законодательства к европейским стандартам. Там подобных поблажек в правилах дорожного движения просто не существует.

Напомним, все больше украинцев получают штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые на самом деле совершили не они. Чаще это случается, когда автомобилем пользовался родственник или знакомый, но официально за рулем указан владелец — именно ему автоматически начисляют штраф.