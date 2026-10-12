ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
350
Время на прочтение
2 мин

В Украине могут ввести графики подачи воды: эксперт описал тревожный сценарий

В Украине во время блэкаутов водоснабжение может осуществляться по расписанию.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Кран с водой

Кран с водой / © pixabay.com

При длительных отключениях света в украинских городах могут ввести графики подачи воды. Автономные источники питания обеспечат давление воды в сети, однако для верхних этажей жилых домов этого может оказаться недостаточно.

Об этом директор Ассоциации «Укрводоканалэкология» Александр Шкинь рассказал в эфире телеканала «Новини.Live».

Шкинь отметил, что перебои с водоснабжением напрямую зависят от ситуации с электроснабжением.

«Вода зависит от электроснабжения. То есть вода в большинстве городов — в Киеве нужно разбираться отдельно с мощными источниками, насосными станциями — периодически раз в сутки на несколько часов будет всегда. Потому что есть автономные источники, которых достаточно для того, чтобы обеспечить подачу воды в саму сеть. Возможно, оно не хватит поднять на этажи, но в сети будет она всегда», — пояснил эксперт.

Он также утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, могут ли в Украине ввести графики подачи воды.

«Конечно. Графики воды будут, потому что это будет связано с подвозом горючего, как минимум, с остановками подающих генераторов», — отметил Шкинь.

По его словам, распределенная электроснабжающая генерация не способна работать непрерывно. В то же время, во время военного положения должно быть обеспечено минимальное водоснабжение населения — прежде всего для питья, а также частично для санитарно-гигиенических нужд.

Напомним, 11 октября из-за очередной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в Киеве была повреждена высоковольтная линия электропередач. Это привело к снижению давления воды и временным отключениям водоснабжения в отдельных районах на обоих берегах столицы.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie