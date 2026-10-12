В Украине могут ввести графики подачи воды: эксперт описал тревожный сценарий

Кран с водой / © pixabay.com

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При длительных отключениях света в украинских городах могут ввести графики подачи воды. Автономные источники питания обеспечат давление воды в сети, однако для верхних этажей жилых домов этого может оказаться недостаточно.

Об этом директор Ассоциации «Укрводоканалэкология» Александр Шкинь рассказал в эфире телеканала «Новини.Live».

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Шкинь отметил, что перебои с водоснабжением напрямую зависят от ситуации с электроснабжением.

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«Вода зависит от электроснабжения. То есть вода в большинстве городов — в Киеве нужно разбираться отдельно с мощными источниками, насосными станциями — периодически раз в сутки на несколько часов будет всегда. Потому что есть автономные источники, которых достаточно для того, чтобы обеспечить подачу воды в саму сеть. Возможно, оно не хватит поднять на этажи, но в сети будет она всегда», — пояснил эксперт.

Он также утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, могут ли в Украине ввести графики подачи воды.

«Конечно. Графики воды будут, потому что это будет связано с подвозом горючего, как минимум, с остановками подающих генераторов», — отметил Шкинь.

По его словам, распределенная электроснабжающая генерация не способна работать непрерывно. В то же время, во время военного положения должно быть обеспечено минимальное водоснабжение населения — прежде всего для питья, а также частично для санитарно-гигиенических нужд.

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Напомним, 11 октября из-за очередной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в Киеве была повреждена высоковольтная линия электропередач. Это привело к снижению давления воды и временным отключениям водоснабжения в отдельных районах на обоих берегах столицы.

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