В Украине могут ввести "ководную амнистию" для тех, кто купил фальшивые сертификаты

В настоящее время в больницы попадают тяжелые пациенты с "липовыми" документами о прививках.
В Украине рассматривают возможность введения "ководной аминистии" для людей, которые приобрели фальшивые COVID-сертификаты о прививках, а теперь хотят вакцинироваться по-настоящему.
Об этом накануне, 5 ноября, во время общения с журналистами заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает ТСН.ua.
"Мы отрабатываем сейчас возможность так называемой "ковидной амнистии". Если человек купил сертификат, приходит к врачу, тот смотрит в Электронную систему здравоохранения и видит, что не может привиться (потому что там уже есть данные о прививках — ред.). Нам нужно это убрать, мы работаем над этой моделью, как это сделать", — сказал Ляшко.
Министр отметил, что летальные случаи больных COVID будут рассматривать комиссии детально, чтобы выяснить, не были ли сертификаты фальшивыми. Ляшко добавил, "как правило, если человек тяжело переносит COVID-19, он очень часто признается, что имеет фальшивый сертификат о вакцинации".
Напомним, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №6084, усиливающий ответственность за подделку COVID-сертификатов. Уголовная ответственность угрожает как тем, кто будет производить "липовые" документы, так и тем, кто будет покупать фальшивые COVID-сертификаты.
Проектом закона устанавливается ответственность за:
- использование лицом заведомо подложных или фальсифицированных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок.
- внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о проведении профилактических прививок.
За что и как будут штрафовать:
- использование лицом заведомо фальшивых "ковид"-документов – штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до 2 лет.
- внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию – штраф от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишение свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 1 до 3 лет.
- изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных "ковид"-документов – штраф от 85 тысяч до 170 тысяч гривен или лишение свободы сроком до 3 лет.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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