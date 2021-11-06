В Украине могут ввести "ководную амнистию" для тех, кто купил фальшивые сертификаты

В Украине могут ввести "ководную амнистию" для тех, кто купил фальшивые сертификаты

В настоящее время в больницы попадают тяжелые пациенты с "липовыми" документами о прививках.

В Украине рассматривают возможность введения "ководной аминистии" для людей, которые приобрели фальшивые COVID-сертификаты о прививках, а теперь хотят вакцинироваться по-настоящему.

Об этом накануне, 5 ноября, во время общения с журналистами заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает ТСН.ua.

"Мы отрабатываем сейчас возможность так называемой "ковидной амнистии". Если человек купил сертификат, приходит к врачу, тот смотрит в Электронную систему здравоохранения и видит, что не может привиться (потому что там уже есть данные о прививках — ред.). Нам нужно это убрать, мы работаем над этой моделью, как это сделать", — сказал Ляшко.

Министр отметил, что летальные случаи больных COVID будут рассматривать комиссии детально, чтобы выяснить, не были ли сертификаты фальшивыми. Ляшко добавил, "как правило, если человек тяжело переносит COVID-19, он очень часто признается, что имеет фальшивый сертификат о вакцинации".

Напомним, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №6084, усиливающий ответственность за подделку COVID-сертификатов. Уголовная ответственность угрожает как тем, кто будет производить "липовые" документы, так и тем, кто будет покупать фальшивые COVID-сертификаты.

Проектом закона устанавливается ответственность за:

использование лицом заведомо подложных или фальсифицированных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок.

внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о проведении профилактических прививок.

За что и как будут штрафовать:

использование лицом заведомо фальшивых "ковид"-документов – штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до 2 лет.

внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию – штраф от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишение свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 1 до 3 лет.

изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных "ковид"-документов – штраф от 85 тысяч до 170 тысяч гривен или лишение свободы сроком до 3 лет.

Возможно ли вакцинироваться по-настоящему, если у тебя "липовый" сертификат – разговор с юристом

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку