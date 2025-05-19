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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине могут ввести новую выплату за рождение ребенка: 50 тысяч гривен

Кабмин готовит реформу выплат при рождении ребенка: 50 тысяч гривен единоразово, помощь беременным и после родов.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Рождение ребенка

Рождение ребенка / © Unsplash

В правительстве хотят платить 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка.

Об этом говорится в проекте, размещенном для обсуждения на сайте ФПУ.

Кабмин планирует реформировать систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка. Предусмотрены выплаты женщинам.

Проект Минсоцполитики разработан для повышения уровня рождаемости, совмещения родительства с учебой или профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения.

Проектом предлагается:

  • оказывать дородовую поддержку беременным женщинам (в размере 100% заработной платы застрахованным и 7 тысяч гривен незастрахованным);

  • предоставлять единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка;

  • предоставлять женщинам помощь для восстановления после родов в размере, определенном Кабинетом министров после принятия проекта акта;

  • оказывать одному из родителей ребенка (опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически осуществляет уход за ребенком) пособие по уходу в размере, который будет определен Кабинетом министров Украины после принятия проекта акта;

  • предоставлять пособие по уходу за ребенком «єЯсла» одному из родителей (опекуну) в случае, если родители вышли на работу после достижения ребенком 1 года, в размере, который будет определен Кабинетом министров Украины после принятия проекта акта.

В то же время по-прежнему при рождении ребенка осуществляется выдача единовременной натуральной помощи «пакунок малюка».

Шаги позволят усилить поддержку семей с детьми и будут стимулировать родителей трудоустраиваться, а также будут способствовать развитию сети частных заведений дошкольного образования.

Напомним, украинцам обещают увеличить денежную помощь в случае рождения ребенка.

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