В Украине могут ввести новые локдауны из-за коронавируса: в "СН" озвучили прогноз

"Мы должны понять, что ближайшие несколько лет мы можем жить в таком режиме", — указал Качура.

В Украине в конце лета или в начале осени могут ввести новые локальные локдауны для борьбы с COVID-19.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура рассказал в эфире передачи "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

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"Все зависит от нас. Если ты вакцинировался, это еще не значит, что надо перестать пользоваться маской, антисептиком. Мы должны понять, что ближайшие несколько лет мы можем жить в таком режиме", — заявил политик.

По его словам, "на конец лета, в сентябре и до конца года существует возможность введения локальных локдаунов в том же режиме, как было".

"Эта зараза не уйдет. Чтобы ее побороть, нам всем надо соблюдать элементарные правила поведения — тогда нам не надо будет никаких локдаунов проводить, — указал Качура и добавил: — Когда мы поймем, что ситуация ухудшается, тогда нам уже всем надо будет вакцинироваться, получить доступные вакцины и сделать так, чтобы эта проблема вообще ушла в прошлое".

Ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщал, что Украина будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан, как только эпидемиологическая ситуация ухудшится.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, карантин, который пока действует в Украине до 31 августа, будет продлен. А вот сколько времени еще продержат ограничения — в Минздраве, как и во всем мире, пока гадать не берутся.

Между тем столичные власти готовятся даже к возможному локдауну из-за распространения штамма "Дельта".

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