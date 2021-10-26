В Украине могут ввести новые правила перевозки опасных грузов

Законодательство Украины лишь частично учитывает положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В Верховную Раду передан на повторное чтение Проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении их в соответствие с законодательством Европейского Союза в сфере перевозки опасных грузов". Он был разработан для выполнения положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и рядом других документов.

"Сегодня перевозка опасных грузов автомобильным, железнодорожным и речным транспортом несет значительный риск аварийных случаев и причинения вреда окружающей среде. Поэтому Украине необходимо принять эффективные меры по безопасности перевозки таких грузов. Этот законопроект относится к приоритетным сферам адаптации законодательства в рамках имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. И уже получил положительное заключение Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС", - отметил один из авторов законопроекта Юрий Корявченков, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва, Председатель подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства.

Депутат считает, что законодательство Украины лишь частично учитывает положения Директивы 2008/68/ЕС. Однако потребность в повышении уровня безопасности перевозки опасных грузов требует новых подходов к регулированию в этой сфере.

Директива 2008/68/ЕС включает три приложения, касающиеся ADR, RID и ADN.

"ADR" означает Европейское Соглашение о международных дорожных перевозках опасных грузов, заключенное в Женеве 30 сентября 1957 года, с внесенными изменениями;

"RID" — правила международных перевозок опасных грузов по железной дороге, указанные в Приложении С к Конвенции о международных железнодорожных перевозках (COTIF), заключенном 3 июня 1999 года в Вильнюсе, с внесенными изменениями;

"ADN" — Европейское Соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям, заключенное в Женеве 26 мая 2000 года, с внесенными изменениями.

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