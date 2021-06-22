В Украине могут ввести ограничения на пересечение границы, чтобы остановить индийский штамм "Дельта"

По данным ВОЗ, этот агрессивный штамм коронавируса обнаружили уже в 92 странах мира.

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения Украины должны подготовить предложения по возможному введению дополнительного контроля и ограничений на передвижение между Украиной и странами, где стремительно распространяется индийский штамм коронавируса "Дельта".

Это согласовали 22 июня на совещании по коронавируса, передает Офис президента.

Как доложили представители Национальной академии наук Украины, этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа" (британский), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

По оценкам ВОЗ, штамм дельта обнаружили уже в 92 странах мира, и он становится доминантным в мире.

В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина уже готовится к возможному появлению индийского штамма COVID-19.

"Сейчас мы как готовимся — путем вакцинации нашего населения. Сейчас в Украине в наличии 2628000 доз вакцины, мы наращиваем масштабную кампанию по иммунопрофилактике, которая будет расти каждый день", — заявил он на форуме "Украина 30. Здоровая Украина".

Напомним, штамм "Дельта" уже обнаружили, в частности, в соседней России. Исследователи говорят, что этим видом коронавируса заразился каждый четвертый больной COVID-19 россиянин.

ТСН.ua расспросил у врачей, действительно ли новая волна COVID-19 может докатиться в Украину из России и когда это может произойти? Защитят ли украинцев завезенные из-за рубежа вакцины и как долго будет мутировать коронавирус? О наиболее агрессивном штамме коронавируса читайте в нашем материале.

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