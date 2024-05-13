В Украине могут ввести ограничения по количеству нарушений ПДД в год – подробности

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что в Украине предлагают установить ограничения для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения (ПДД) – до трех в год.

Об этом он сказал на круглом столе в "Укринформе" по случаю начала 1-го этапа "Всеукраинской недели безопасности дорожного движения".

"Определенная категория водителей транспортных средств имеют по 20-25-30 нарушений за календарный год. Это свидетельствует о том, что существующая сейчас ответственность не действует. Нужна более актуализированная и конкретизированная ответственность для такого вида нарушителей", - отметил Белошицкий.

Так, Патрульная полиция уже инициировала обсуждение изменений в правила ПДД с участием общественности и профильных комитетов Верховной Рады, которая ограничит количество возможных нарушений – до трех в год.

Как отметил Белошицкий, правоохранительный и транспортный комитеты Совета поддерживают эту идею.

Он добавил, что около половины всех аварий происходит из-за превышения скорости.

"На данный момент почти полностью восстановлена система автоматической фиксации до уровня до полномасштабной войны. Сейчас работает 260 камер автоматической фиксации (до полномасштабной войны было 270). И только за 4 месяца этого года зафиксировано и вынесено 1 млн 376 тысяч 779 постановлений об административном правонарушении, зафиксированных в автоматическом режиме", — сообщил Белошицкий.

Напомним, в Украине хотят повысить штрафы для водителей – за что "светит" наказание.

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