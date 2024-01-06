В Украине могут ввести отключение света из-за похолодания: подробности

Директор энергетических программ "Разумков Центра" Владимир Омельченко рассказал, что из-за морозов в Украине могут быть задействованы плановые отключения электроэнергии.

Это он сказал в эфире телемарафона.

"Безусловно, низкий уровень температур – это большой стресс для всей энергетической системы Украины. Надо подчеркнуть, что украинские энергетики в этой ситуации сделали все возможное, чтобы подготовиться. После масштабных обстрелов прошлого года, сфокусированных рашистами на энергетическую систему, некоторые из энергетических блоков находятся в аварийном состоянии", — сказал Омельченко.

Он прогнозирует на период похолодания дефицит мощности от 2 и более гигаватт. Но его можно покрыть за счет импорта.

Мы можем импортировать достаточные объемы, но все равно в некоторые пиковые часы в стране может ощущаться непокрытый дефицит. Поэтому не исключено, что могут быть задействованы плановые отключения. Но они если и будут задействованы, то это не значит, что они будут тотальными. Это будут выборочные плановые отключения в отдельные часы пиковых нагрузок", – объясняет Владимир Омельченко.

Директор энергетических программ "Разумков Центра" объяснил, что графики отключений уже существуют, они доведены до каждого облэнерго и есть на сайтах облэнерго.

"Я не думаю. что отключения будут масштабными — возможно по 2-3 часа. Но существует вероятность, что удастся их избежать, если мы полностью сможем обеспечить импорт электрической энергии", — добавил Омельченко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Морозы до -25 градусов! Энергетики предупреждают о возможных отключениях"

Напомним, что по данным синоптиков, 7-8-9 января в Украине ожидается усложнение погодных условий. Будет похолодание днем до -8 -12 градусов, ночью -10-17.

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