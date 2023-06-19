В Украине могут вырасти цены на основной продукт: при каких условиях, когда и на сколько

Вероятно, из-за возврата стандартных ставок акциза и НДС на топливо с 1 июля стоимость литра бензина вырастет на 12 гривен, а дизеля – на 8 гривен, поэтому рост цен на основные продукты не избежать.

С июля 2023 года в Украине могут вырасти цены на муку, поэтому и на основной продукт – хлеб.

Об этом предупредил директор Хмельницкого хлебозавода Валентин Романенко в эфире местного телеканала ТВ7+, сообщает obozrevatel.

Удорожание муки в Украине составит около 7-10%, однако она произойдет только при повышении отпускных цен на автомобильное топливо, считает эксперт.

Валентин Романенко предположил, что из-за возврата стандартных ставок акциза и НДС на топливо с 1 июля стоимость литра бензина вырастет на 12 грн., а дизеля – на 8 грн.

"Такое подорожание приведет к повышению себестоимости всех технологических цепочек, в которых используются транспортные услуги. В частности, это касается и хлеба. В этом месяце существенных оснований для подорожания нет. Если будет существенно поднятие горюче-смазочных материалов, тогда будем вынуждены пересматривать логистику, ценовую политику. И будет подорожание. Я прогнозирую подорожание от 7 до 10%", – сказал директор Хмельницкого хлебозавода.

Между тем, в Украине обещают рост цен в июле. Да, в стране подорожают свет и бензин. Уже в июле 2023 года украинцам придется больше платить за коммуналку, в частности, электрику , тариф на которую вырос в начале лета.

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