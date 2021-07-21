В Украине могут запретить продавать сигареты и алкоголь в магазинах: в Раду внесли законопроект

В Украине могут запретить продавать сигареты и алкоголь в магазинах: в Раду внесли законопроект

Нардеп от "Слуги народа" предлагает разрешить продавать алкоголь и сигареты только в специализированных точках.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят изменить места продажи алкоголя, сигарет, электронных сигарет, IQOS и Glо. Вместо супермаркетов и магазинов, эти товары предлагают продавать только в специализированных точках.

Инициатором законопроекта № 5805 выступил член комитета ВР по вопросам молодежи и спорта, нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

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Документом предлагается запретить продажу во всех магазинах (в помещениях торговых организаций), осуществляющих торговлю продуктами питания, товарами детского ассортимента или спортивными товарами, всех без исключения напитков, содержащих алкоголь, в том числе пива (кроме безалкогольного), столовых вин и слабоалкоголки.

Также запрет касается всех табачных изделий, в том числе электронных сигарет, жидкости, используемой в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания. Покупать вышеуказанные товары можно будет в специализированных торговых точках. Отмечается, что в таких точках, кроме алкоголя и сигарет, больше ничего не будет продаваться.

За нарушение запрета предлагается установить штраф в размере 21 тысячи 180 гривен.

По мнению нардепа, этот законопроект поможет Украине бороться с массовым употреблением алкоголя и сигарет, которые приводят к заболеваниям, травмам и смертям. Документ уже передан на рассмотрение в парламенте.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете курения электронных сигарет в общественных и на рабочих местах, а также ограничения их продажи. Также предлагается запретить рекламу электронных систем на улицах, в СМИ и в интернете.

В Украине могут запретить курение электронных сигарет в общественных местах

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