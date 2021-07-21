В Украине могут запретить продавать сигареты и алкоголь в магазинах: в Раду внесли законопроект

Нардеп от "Слуги народа" предлагает разрешить продавать алкоголь и сигареты только в специализированных точках.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят изменить места продажи алкоголя, сигарет, электронных сигарет, IQOS и Glо. Вместо супермаркетов и магазинов, эти товары предлагают продавать только в специализированных точках.
Инициатором законопроекта № 5805 выступил член комитета ВР по вопросам молодежи и спорта, нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.
Документом предлагается запретить продажу во всех магазинах (в помещениях торговых организаций), осуществляющих торговлю продуктами питания, товарами детского ассортимента или спортивными товарами, всех без исключения напитков, содержащих алкоголь, в том числе пива (кроме безалкогольного), столовых вин и слабоалкоголки.
Также запрет касается всех табачных изделий, в том числе электронных сигарет, жидкости, используемой в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания. Покупать вышеуказанные товары можно будет в специализированных торговых точках. Отмечается, что в таких точках, кроме алкоголя и сигарет, больше ничего не будет продаваться.
За нарушение запрета предлагается установить штраф в размере 21 тысячи 180 гривен.
По мнению нардепа, этот законопроект поможет Украине бороться с массовым употреблением алкоголя и сигарет, которые приводят к заболеваниям, травмам и смертям. Документ уже передан на рассмотрение в парламенте.
Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете курения электронных сигарет в общественных и на рабочих местах, а также ограничения их продажи. Также предлагается запретить рекламу электронных систем на улицах, в СМИ и в интернете.