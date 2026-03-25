В Украине молодежь будут готовить к сопротивлению: будут ли после курса везти на ВЛК

Верховная Рада приняла закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению, который касается, в частности, студентов и школьников.

Об этом передает Минобразования.

О чем этот курс

С принятием этого закона в университетах и профессиональных колледжах будет введена дисциплина «Основы национального сопротивления».

«Речь идет о базовых навыках безопасности: понимание современных вызовов, действиях в кризисных ситуациях, сохранение жизни и здоровья и основы домедицинской помощи. В то время, когда страна защищает свою независимость, такие знания должны быть доступны всем студентам», — отметил министр образования и науки Оксен Лисовый.

Закон распространяет подготовку к национальному сопротивлению на соискателей высшего и профессионального образования независимо от пола. В то же время, для лиц с особыми образовательными потребностями, а также для студентов, религиозные убеждения которых не допускают пользования оружием, предусмотрены другие направления овладения этой дисциплиной.

Будут ли после прохождения этого курса везти студентов в ТЦК или на ВЛК

Изучение Основ национального сопротивления не будет предусматривать принесение студентами военной присяги, медицинского осмотра, прибытия в ТЦК, пребывания на полигонах сил обороны, получения ими военно-учетной специальности и обретения статуса военнообязанного, заверили в Минобразования.

Что изменится для студентов ЗВО в Украине

«Для высшего образования это решение означает переход от действующей модели базовой общевойсковой подготовки к более широкой системе подготовки к национальному сопротивлению», — пояснили в МОН.

В министерстве напомнили, что до этого БЗВП была включена в образовательные программы, как отдельная учебная дисциплина в объеме 10 кредитов ЕКТС, из которых 3 кредита составляет теоретическая подготовка, проводимая учебным заведением, и еще 7 кредитов практической подготовки в высших военных учебных заведениях, военных учебных частях и центрах, и на учебных заведениях.

Для соискателей высшего образования теоретический компонент БЗВП преподается на втором году обучения. По состоянию на март 2026 года теоретический компонент БЗВП изучают более 71 тысячи соискателей высшего образования, из них около 3 тысяч студенток, которые присоединились к БЗВП добровольно. Теоретическую подготовку БЗВП уже завершили около 47 тысяч студентов в 230 заведениях высшего образования, остальные заведения завершают преподавание дисциплины к маю 2026 года.

