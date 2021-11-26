В Украине монету номиналом 10 копеек продают за 30 тысяч: фото

По словам владельца монеты, она выпущена в 2008 году, у монеты есть производственный брак.
В Украине монета номиналом 10 копеек продается на аукционе за 30 тысяч гривен.
Соответствующий лот опубликовали на сайте Crafta.
По словам держателя монеты, она выпущена в 2008 году. У монеты есть производственный брак, но какой именно автор не указывает.
Также на фото видно, что на реверсе монеты есть механические повреждения.
Отметим, что по состоянию на 26 ноября на лот стоимостью 30 тысяч гривен не откликнулся ни один из потенциальных покупателей.
Напомним, Национальный банк Украины от 9 декабря вводит в обращение новогоднюю монету номиналом 5 гривен "Год Тигра", посвященную одному из животных двенадцатилетнего восточного календаря.
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