В Украине мошенники похищают у клиентов "Новой почты", Justin и "Укрпочты" миллионы гривен: популярные схемы обмана и как себя уберечь

В Украине мошенники похищают у клиентов "Новой почты", Justin и "Укрпочты" миллионы гривен: популярные схемы обмана и как себя уберечь

Преступники полагаются на наивность своих жертв. В результате чего дерзко очищают их карманы.

В Житомире мошенники через службу доставки Justin обманули семью ветерана АТО и украли 114 тысяч гривен. Это уже не первый случай за последнее время, когда жертвами нечистых на руку людей становятся клиент почты. В связи с чем украинцы нередко теряют все свои сбережения.

ТСН.ua рассказывает, какими способами чаще всего пользуются мошенники и как себя обезопасить.

Украли тонну грецких орехов

В Киеве в одном из отделений "Новой почты" у мужчины неизвестные украли посылку стоимостью 180 тысяч гривен. Похители преступники ни много ни мало — тонну грецких орехов.

Впоследствии выяснилось, что гражданин стал жертвой мошенников, которые сумели провернуть дерзкую схему. Они убедили киевлянина предоставить номер экспресс-накладной об отправке. После чего попросили его указали получателя товара себя же. Мужчина согласился. Позже гражданин внес изменение в информацию о получателе в приложении “Новой почты”.

А дальше дело оставалось за малым, поскольку у мошенников уже была вся информацию об отправителе. Они подделали документы и получили товар в отделении вместо него.

Не новенький iPhone, а кирпич

В Днепре женщина заказала в одном из телеграмм-каналов с техникой смартфон.

Товар покупала наложенным платежом. Когда пришла в отделение “Новой почты”, ознакомиться с гаджетом не смогла, поскольку он якобы находился в заводской упаковке — гражданке априори пришлось внести полную стоимость.

После чего сотрудники отделения выдали днепрянке товар. Однако она долго не могла его открыть. Оказалось, что коробка заклеена изнутри. Вскрыть ее удалось только разорвав на части. Уже тогда женщина увидела, что купила.

Мошенники под видом современного смартфона продали клиентке за 22,5 тысячи гривен кирпич.

Присылают посылки, которые никто не заказывал

В Харькове пенсионер потерял на почте 500 гривен, заплатив за посылку, которую не заказывал. Любознательный мужчина получил уведомление о том, что в отделении его ждет подарок. Забрать его бесплатно — не предполагалось, за него нужно было выложить полтысячи гривен.

Сотрудники отделения почты вынесли гражданину коробку, в которой лежал шампунь и открытка с информацией, что пенсионер победил в неизвестной акции и теперь его ждет денежный приз. Однако получить его можно только при одном условии — отправив на указанный в открытке мобильный телефон номер своей банковской карты и “электронный ключ”.

Получила на почте картонку

Похожий инцидент произошел и с клиенткой "Укрпочты", пишет "РБК Украины".

В Одессе женщине пришло сообщение от службы доставки, что ее в отделении ждет посылка из Китая. Все бы ничего — но ее она не заказывала.

Уже на почте выяснилось, что посылку неизвестные отправили наложенным платежом. Однако ознакомиться с ее содержимым можно только после оплаты. Одесситка заплатила 139 гривен и получила “картонку обмотанную скотчем”.

Как не стать жертвами аферистов

Мошенники в первую очередь рассчитывают на наивность своих жертв. Поэтому они порой так дерзко убеждают украинцев отправить посылку себе или же приобретать “крутой современный гаджет” без возможности предварительного осмотра.

Но уберечься от мошенников можно, говорят в пресс-службе “Новой почты”. Для этого нужно следовать нескольким простым правилам.

Покупать товар только в проверенных интернет-магазинах и пользоваться услугой “Надежная покупка”.

Не переводить предоплату незнакомцам, а пользоваться наложенным платежом.

Не передать третьим лицам секретные коды и пароли от личного кабинета в мобильном приложении службы доставки.

Внимательно проверять сайт или приложение, в которое вы вводите данные. Не исключено, что мошенники сделали сайт-зеркало, практически полностью копирующий официальный ресурс той или иной компании.

Проверяйте отзывы о магазине в Google.

При отправке, всегда указываете реальные данные о товаре.

Указывайте реальную оценочную стоимость товара. В таком случае компания сможет компенсировать потерю. Так произошло, например, в случае с покупкой кирпича.

Если же вы уже стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь в полицию.

Напомним, что украинцы получают фейковые сообщения от Минздрава о выплате тысячи Зеленского.

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