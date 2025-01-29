В Украине мошенники выдают себя за Государственную налоговую службу: подробности схемы

В Украине мошенники маскируются под Государственную налоговую службу.
В Украине мошенники, пользуясь военным положением, и тем, что люди нуждаются в помощи в разных регионах, массово рассылают электронные письма, якобы поступающие от территориальных подразделений Государственной налоговой службы Украины. В этих сообщениях получателей призывают срочно связаться с представителем ГНС, звоня по телефону на частный номер.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
С помощью мошеннической схемы злоумышленники пытаются получить персональные данные граждан, в том числе номера мобильных телефонов. Фейковые сообщения могут содержать официальные логотипы и стилистику государственной службы, что делает их сложными для распознавания.
Как распознать мошеннические письма
Специалисты ГНС Украины отмечают, что официальные сообщения налоговой службы поступают только по официальным доменным адресам и не содержат требований связаться через личные номера телефонов. Основные признаки мошеннических писем:
- Отправитель использует неофициальные или подозрительные адреса.
- В письмах содержатся срочные требования по контакту через частные номера.
- Содержимое сообщения может содержать орфографические или грамматические ошибки.
- Отсутствие конкретных деталей по вашей налоговой ситуации.
Что делать, если вы получили такое письмо
- Не звоните по указанным номерам
- Не предоставляйте личные данные.
- Проверьте информацию на официальном сайте ГНС или свяжитесь с налоговой службой через официальные каналы.
- Сообщите о случившемся мошенничестве соответствующие правоохранительные органы.
Напомним, ранее сообщалось о еще одной мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники рассылают пользователям Telegram сообщения о якобы "подарок" премиумподписки с просьбой активировать его через ссылку.
Читайте также: