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В Украине мошенники выдают себя за Государственную налоговую службу: подробности схемы

В Украине мошенники выдают себя за Государственную налоговую службу: подробности схемы

Мошенники рассылают поддельные сообщения от налоговой службы / Фото: pixabay.com

В Украине мошенники маскируются под Государственную налоговую службу.

В Украине мошенники, пользуясь военным положением, и тем, что люди нуждаются в помощи в разных регионах, массово рассылают электронные письма, якобы поступающие от территориальных подразделений Государственной налоговой службы Украины. В этих сообщениях получателей призывают срочно связаться с представителем ГНС, звоня по телефону на частный номер.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

С помощью мошеннической схемы злоумышленники пытаются получить персональные данные граждан, в том числе номера мобильных телефонов. Фейковые сообщения могут содержать официальные логотипы и стилистику государственной службы, что делает их сложными для распознавания.

Как распознать мошеннические письма

Специалисты ГНС Украины отмечают, что официальные сообщения налоговой службы поступают только по официальным доменным адресам и не содержат требований связаться через личные номера телефонов. Основные признаки мошеннических писем:

  • Отправитель использует неофициальные или подозрительные адреса.
  • В письмах содержатся срочные требования по контакту через частные номера.
  • Содержимое сообщения может содержать орфографические или грамматические ошибки.
  • Отсутствие конкретных деталей по вашей налоговой ситуации.

Что делать, если вы получили такое письмо

  • Не звоните по указанным номерам
  • Не предоставляйте личные данные.
  • Проверьте информацию на официальном сайте ГНС или свяжитесь с налоговой службой через официальные каналы.
  • Сообщите о случившемся мошенничестве соответствующие правоохранительные органы.

Напомним, ранее сообщалось о еще одной мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники рассылают пользователям Telegram сообщения о якобы "подарок" премиумподписки с просьбой активировать его через ссылку.

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