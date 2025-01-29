В Украине мошенники выдают себя за Государственную налоговую службу: подробности схемы

В Украине мошенники, пользуясь военным положением, и тем, что люди нуждаются в помощи в разных регионах, массово рассылают электронные письма, якобы поступающие от территориальных подразделений Государственной налоговой службы Украины. В этих сообщениях получателей призывают срочно связаться с представителем ГНС, звоня по телефону на частный номер.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

С помощью мошеннической схемы злоумышленники пытаются получить персональные данные граждан, в том числе номера мобильных телефонов. Фейковые сообщения могут содержать официальные логотипы и стилистику государственной службы, что делает их сложными для распознавания.

Как распознать мошеннические письма

Специалисты ГНС Украины отмечают, что официальные сообщения налоговой службы поступают только по официальным доменным адресам и не содержат требований связаться через личные номера телефонов. Основные признаки мошеннических писем:

Отправитель использует неофициальные или подозрительные адреса.

В письмах содержатся срочные требования по контакту через частные номера.

Содержимое сообщения может содержать орфографические или грамматические ошибки.

Отсутствие конкретных деталей по вашей налоговой ситуации.

Что делать, если вы получили такое письмо

Не звоните по указанным номерам

Не предоставляйте личные данные.

Проверьте информацию на официальном сайте ГНС или свяжитесь с налоговой службой через официальные каналы.

Сообщите о случившемся мошенничестве соответствующие правоохранительные органы.

Напомним, ранее сообщалось о еще одной мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники рассылают пользователям Telegram сообщения о якобы "подарок" премиумподписки с просьбой активировать его через ссылку.