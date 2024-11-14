В Украине может быть три урожая, но есть и проблемы: метеоролог предупредила из-за изменения климата

Кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух рассказала, как пострадание влияет на украинский аграрный сектор.

Об этом она сказала в комментарии Алексею Суханову на ютуб-канале "Говорит Суханов".

Вера Балабух отметила, что благодаря теплым зимам могут увеличиться урожаи озимых культур. Кроме того есть возможность собирать так называемые «третьи урожаи».

"Если говорить о гречке, то например, на Киевщине можно получить еще один урожай гречки после того, как собрали пшеницу. Это также очень большие возможности. Мы видим, что благодаря тому что теплый период стал длиннее и повысилась его, теплообеспеченность то есть он стал еще и теплее к тому же то появилась возможность выращивать новые культуры", - сказала метеоролог.

Вера Балабух отметила, что в Украине также есть возможность выращивать новые культуры. Это - хурма, инжир, магнолии.

"Инжир растет не только на Закарпатье, но даже на Киевщине. То есть это уже северные области Украины. Те же баклажаны, которые еще в 70-х были экзотической культурой, сейчас этим никого не удивишь. На юге есть возможность выращивать тропические культуры - хлопок и рис", - пояснила Вера Балабух.

Метеоролог отметила, что из-за изменения климата есть и проблемы из-за количества осадков. Она сказала, что в Украине есть проблемы с дефицитом воды на юге и даже севере.

"Проблема в том, что увеличивается продолжительность бездождевого периода.Например, выпадает один дождь в течение которого за несколько часов выпадает двух-трехмесячная норма, а иногда сейчас уже и пятимесячные нормы наблюдаются.Затем этого дождя нет несколько месяцев подряд и это проблема потому, что для того, чтобы вырастить такие постоянные урожаи нам нужна еще и влага. И только при наличии влаги можно получить действительно урожай всех этих культур.И эта проблема с дефицитом воды сейчас уже не только для южных областей Украины, а и для северных областей", - сказала Вера Балабух.

Напомним, Вера Балабух прогнозирует, что зима 2024-2025 будет относительно теплой.

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