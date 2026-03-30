В Украине может быть вдвое меньше рысей, чем считалось: зоолог объяснил, как хищники обманывают статистику

Рысь с рысенком / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

Реальная численность популяции в Украине рыси — самой большой кошки Карпат — может быть существенно меньше, чем «официальная статистика».

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал зоолог, участник антарктических экспедиций и менеджер проектов «Редкие виды» Всемирного фонда природы WWF-Украина Игорь Дикий.

Зачем рыси ходят «за границу»

Эксперт рассказал, что сейчас в рысе — самой большой кошки Карпат — именно сезон спаривания.

Реклама

«Они активно передвигаются, могут проходить более 20 километров», — поделился Дикий.

Зоолог уточнил, что специалисты отслеживают животных с помощью фотоловушек.

«И видим, что отдельные самцы переходят от нас в Словакию и Польшу. Потом возвращаются», — констатировал зоолог.

Сколько этих хищников в Украине

Согласно некоторым официальным подсчетам, в Карпатах сейчас около 400 рысей. Еще около 100 — живут на Полесье.

Реклама

В то же время Дикий признал, что это только «условные цифры».

«Мы сейчас на стадии определения реальной численности популяции», — добавил специалист.

Дикий рассказал, что раньше каждый егерь считал особей на своей территории.

«Теперь мы пришли к выводу, что нужно проводить синхронный мониторинг, потому что рысь проходит много километров, пересекая разные территории. И может возникнуть риск подсчитать одну и ту же особь несколько раз», — объяснил зоолог.

Реклама

Следовательно, по его словам, «данные о 500 рысях являются приблизительными».

Почему количество животных могут преувеличивать

Дикий сообщил, что сейчас специалисты проводят «детерминистический мониторинг рыси в Ужанском национальном природном парке — на территории так называемого трехстороннего трансграничного резервата (заповедной территории между Украиной, Словакией и Польшей)».

«Обнаружили, что несколько самцов во время сезона постоянно перемещаются между этими территориями в поисках самок», — поделился ученый.

Эксперт добавил, что если бы на этих животных не было паспортов (фотографий их рисунка с двух сторон тела), можно было бы подумать, что у нас много рысей.

Реклама

То есть одну и ту же особь можно было бы считать по несколько раз.

«Но по факту — это лишь три черты самца, которые постоянно мигрируют в поисках самки и повсюду оставляют следы», — объяснил Дикий.

По словам зоолога, часто бывает также, что «лесники считают рысей по старой методике — по следам на снегу».

«На самом деле, это может быть, что один и тот же самец метит территорию. В итоге может оказаться, что в Украине не 500 рысей, а 250-300», — подытожил эксперт.

Реклама

Напомним, на территории Национального природного парка «Сколевские Бескиды» ученые зафиксировали с помощью фотоловушки рысь с детенышем. Это один из самых редких хищников, занесенных в Красную книгу Украины.