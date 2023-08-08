В Украине может появиться новый государственный праздник и дополнительный выходной

Целью законопроекта является "формирование в украинском обществе такой важной положительной черты, как благодарность".

В Украине планируют ввести новый государственный праздник – День благодарности, который будет праздноваться 22 октября. Этот день предлагают сделать выходным.

Соответствующий законопроект №9574 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

"Установление даты празднования Дня благодарности имеет логическую аргументацию: в первую очередь это поднятие благодарности на общенациональный уровень, когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать", — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта объясняют, что 22 октября — это осенняя пора, богатая урожаем овощей и фруктов, будет способствовать введению традиции проводить праздник за семейным столом. В мире 22 октября отмечают День перемен к лучшему.

"Праздник "National Make A Difference Day" посвящен тому, чтобы люди имели возможность совместными усилиями изменить мир к лучшему, помочь окружающим и сделать жизнь лучше, что логично сочетается с идеей Дня благодарности", — говорится в тексте документа.

Целью законопроекта является "формирование в украинском обществе и закрепление на общенациональном уровне такой важной положительной черты, как благодарность, и, соответственно, традиции выражать благодарность всем, кто этого заслуживает".

Авторы проекта считают, что установление Дня благодарности позволит поднять уровень признательности на общенациональном уровне, что положительно повлияет на укрепление национального единства в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы совместно с Европейским союзом.

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