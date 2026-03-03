В Украине может появиться новый праздник: что предлагают в Раде

Верховная Рада / © iStock

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления №15053, предусматривающий установление нового государственного праздника — Дня украинской музыки.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Как будут отмечать праздник

Проект постановления предусматривает не только официальное установление праздничной даты, но и доверенность Кабинета Министров Украины в течение трех месяцев после принятия документа разработать детальный план мероприятий.

Также местным органам исполнительной власти, в частности, областным и Киевской городской государственным администрациям, рекомендуется способствовать подготовке и проведению тематических событий.

По словам авторов проекта, реализация инициативы не требует выделения дополнительных средств из государственного бюджета или внесения изменений в действующее законодательство.

Когда будут праздновать День украинской музыки

Праздник планируется отмечать ежегодно в третью субботу сентября. Эта дата была выбрана в честь легендарного фестиваля «Червона рута» 1989 года. Именно тогда в Черновцах впервые публично спели Гимн Украины, который в то время был под запретом. Идея праздника возникла в сентябре 2025 во время встречи представителей музыкальной индустрии с руководством Верховной Рады.

В пояснительной записке отмечается, что в условиях войны музыка играет роль культурного сопротивления и помогает сохранять национальную идентичность. Целью введения отдельного дня является укрепление национального единства, поддержание отечественных исполнителей и содействие популяризации украинского искусства на международном уровне. В настоящее время документ ожидает рассмотрения в сессионном зале парламента.

Напомним, в Украине могут окончательно отказаться от празднования 8 марта в пользу нового национального праздника. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об установлении Дня украинской женщины, который должен был заменить праздник с советским прошлым.

В Раде предлагают ввести в Украине новую памятную дату — День Библии. Дата 31 октября избрана потому, что первая Библия, переведенная на современный украинский язык, увидела свет 31 октября 1903 года.