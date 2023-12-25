В Украине может появиться новый праздник – День благодарения Богу: будет ли выходной

В Раде могут принять решение о праздновании нового праздника – Дня благодарения Богу.

В Верховной раде зарегистрировали проект постановления об установлении в Украине праздничного дня – День благодарения Богу.

Сегодня, 25 декабря, в Верховной Раде получили проект №10371.

Текст законопроекта пока отсутствует на сайте парламента. Проект представлен группой депутатов, среди которых председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Таким образом, документ имеет большие шансы быть одобренным парламентом.

Будет ли этот праздник выходным днем, пока не уточняется.

Ранее, осенью 2023 года, законопроект с похожим названием предлагал ввести народный депутат от депутатской группы "За будущее" Виктор Мялык.

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