В Украине может появиться новый вид аренды жилья: что известно

В Украине могут ввести социальную аренду жилья для решения вопроса внутренне перемещенных граждан и лиц, нуждающихся в поддержке государства в решении жилищного вопроса.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет "Экономическая правда".

В основе механизма заложена ниже рыночной ставки оплаты, а все поступления арендных платежей будут направляться в револьверный фонд, из которого в дальнейшем будут строить новое жилье.

Механизмы социальной аренды достаточно популярны в странах ЕС, однако Украине нужно их адаптировать под себя и наработать правовую основу для этого, добавила Шуляк.

В настоящее время в Украине в частной собственности находится 98% жилой недвижимости, поэтому доступный по цене арендный жилищный фонд не сформирован. Именно поэтому государство, по словам Шуляка, четко осознает необходимость переформатировать жилищные фонды.

Необходимое для этого финансирование может быть получено за счет арестованных активов РФ за границей.

Источником для наполнения жилищного фонда для социальной аренды также может стать имущество, изъятое у граждан России и Белоруссии, и коллаборантов. Кроме того, значительное количество заброшенного жилищного фонда можно модернизировать и передать в соответствующие фонды для обеспечения жилищных нужд. Средства международной технической помощи и агентств развития можно направлять для развития социального жилья, добавила председатель комитета ВР.

Она подчеркнула, что первые пилотные проекты по запуску механизмов социальной аренды в Украине уже тестируются.

Напомним, Украина продолжит выплачивать финансовую помощь на проживание внутри перемещенным лицам (ВПЛ), несмотря на отсутствие финансовой помощи от стран Запада.

С 1 марта 2024 года помощь на проживание внутри перемещенным лицам будут рассчитывать, учитывая реальную потребность семьи в помощи. Также государство будет проверять уровень интегрированности человека в экономическое развитие страны.

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