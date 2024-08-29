В Украине может появиться онлайн-ТЦК: громкое заявление Минобороны

Приложение "Резерв+", созданное для обновления данных, хотят превратить в онлайн -ТЦК.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью Forbes Ukraine.

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"Обновить свои данные через "Резерв+" смогли 3,2 млн человек. Сейчас у нас есть большой план, как превратить "Резерв+" в ТЦК онлайн", — сказала она.

По ее словам, сейчас они добавляют в приложение опцию онлайн-рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в два клика. Кроме того, в работе три типа отсрочек: для многодетных семей, людей с инвалидностью и студентов дневной формы обучения.

"Расширить функционал "Резерв+", включая добавление отсрочек и внедрение онлайн-рекрутинга. Это амбициозная задача, но я уверена, что мы это сделаем. Мы также добавим возможность включения фотографии в электронный военно-учетный документ. Есть еще несколько услуг ТЦК, которые мы планируем перевести в "Резерв+". Однако пока обещать могу только отсрочки и онлайн-рекрутинг. Мы будем предлагать онлайн-рекрутинг в сотрудничестве с другими платформами", - добавила она.

Напомним, стало известно, в какой области одни из лучших показателей по мобилизации.

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