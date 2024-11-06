В Украине может вырасти тариф на электроэнергию: какая причина

Украина двигается в Европейский Союз. Да, у нас есть обязательства от кредиторов, чтобы мы нормализовали тариф в соответствии с европейским. Речь идет о 6,5 грн/кВт-ч.

Об этом сказал нардеп Богдан Кицак в эфире "Новости LIVE".

Безусловно, разница между тем, что платит украинский и европейский потребитель. Есть серьезная дифференциация в заработной плате и пенсионном обеспечении.

"Это будет долговременная процедура постепенного повышения. Но это все может происходить в практической плоскости, если нас будут постоянно экономически поддерживать, или начнется процедура российских репараций. То есть вливание средств в экономику Украины", — подытожил он.

Ранее говорилось, что украинцам следует вовремя передавать показатели счетчика газовикам, чтобы не получать платежки с завышенными объемами потребления. Делать это нужно ежемесячно от 1 до 5 числа.

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