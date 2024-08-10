В Украине может "взорваться" эпидемия психических расстройств: психиатр предупредил об угрозе

Риск станет высоким, когда закончатся активные боевые действия.
В Украине может "взорваться" эпидемия психических расстройств.
Об этом предупредил психиатр, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии Ивано-Франковского медуниверситета Михаил Пустовойт в интервью NV.
Психиатр подчеркнул, что пока в Украине ни среди военных, ни среди гражданских нет массово случаев подобных заболеваний, но ситуация может измениться.
"Есть вероятность, что такая эпидемия может "взорваться" после завершения активных боевых действий. Сейчас война служит рамкой, которая держит психику как военных, так и гражданских объединенной, — объяснил Пустовойт. — И мы должны быть очень внимательны и готовы к моменту, когда эта рамка исчезнет".
Психиатр Михаил Пустовойт объяснил, почему военные и гражданские становятся зависимыми от опасности.
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