В Украине может "взорваться" эпидемия психических расстройств: психиатр предупредил об угрозе

В Украине может "взорваться" эпидемия психических расстройств.

Об этом предупредил психиатр, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии Ивано-Франковского медуниверситета Михаил Пустовойт в интервью NV.

Психиатр подчеркнул, что пока в Украине ни среди военных, ни среди гражданских нет массово случаев подобных заболеваний, но ситуация может измениться.

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"Есть вероятность, что такая эпидемия может "взорваться" после завершения активных боевых действий. Сейчас война служит рамкой, которая держит психику как военных, так и гражданских объединенной, — объяснил Пустовойт. — И мы должны быть очень внимательны и готовы к моменту, когда эта рамка исчезнет".

Психиатр Михаил Пустовойт объяснил, почему военные и гражданские становятся зависимыми от опасности.

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