В Украине можно будет развестись онлайн: Фёдоров анонсировал новый функционал "Дії"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что услуга развода через приложение «Дія» станет доступна осенью 2025 года.

Об этом Фёдоров рассказал во время трансляции в TikTok.

Также отметив, что это важная услуга, особенно во время войны, чтобы избежать очередей и излишней бюрократии. По его словам, перед тем как окончательно оформить развод, «Дія» будет использовать элементы геймификации, чтобы заставить заявителей еще раз обдумать свое решение.

