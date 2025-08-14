ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
113
Время на прочтение
1 мин

В Украине можно будет развестись онлайн: Фёдоров анонсировал новый функционал "Дії"

Скоро украинцы могут подать на развод через «Действие».

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Михаил Федоров

Михаил Федоров / © Михаил Федоров / Facebook

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что услуга развода через приложение «Дія» станет доступна осенью 2025 года.

Об этом Фёдоров рассказал во время трансляции в TikTok.

Также отметив, что это важная услуга, особенно во время войны, чтобы избежать очередей и излишней бюрократии. По его словам, перед тем как окончательно оформить развод, «Дія» будет использовать элементы геймификации, чтобы заставить заявителей еще раз обдумать свое решение.

Напомним, в Украине ввели «Дія.Карту» — универсальный инструмент для получения государственных выплат. Пользователям больше не нужно открывать несколько разных карт для каждой помощи или услуги, ведь теперь все платежи можно получать на одну мультисчетную карту.

