В Украине можно будет развестись онлайн: Фёдоров анонсировал новый функционал "Дії"
Скоро украинцы могут подать на развод через «Действие».
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что услуга развода через приложение «Дія» станет доступна осенью 2025 года.
Об этом Фёдоров рассказал во время трансляции в TikTok.
Также отметив, что это важная услуга, особенно во время войны, чтобы избежать очередей и излишней бюрократии. По его словам, перед тем как окончательно оформить развод, «Дія» будет использовать элементы геймификации, чтобы заставить заявителей еще раз обдумать свое решение.
Напомним, в Украине ввели «Дія.Карту» — универсальный инструмент для получения государственных выплат. Пользователям больше не нужно открывать несколько разных карт для каждой помощи или услуги, ведь теперь все платежи можно получать на одну мультисчетную карту.