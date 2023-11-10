В Украине можно открыть больничный мз-за Covid-19 дистанционно: в Минздраве рассказали подробности

Врач имеет право открыть медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до пяти календарных дней.

Пациентам с симптомами COVID-19, гриппа или ОРВИ на период действия военного состояния возвращается возможность открывать больничный дистанционно.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины по цифровому развитию Мария Карчевич.

Благодаря видеосвязи врач может выпросить у пациента информацию о симптомах и сформировать медицинские выводы о временной нетрудоспособности без личного приема.

Врач имеет право открыть медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до пяти календарных дней, учитывая симптомы пациента.

“Отныне норма дистанционной выписки медицинских выводов о временной нетрудоспособности возвращается и будет действовать на период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения. Это означает, что в случае наличия симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ пациент может обратиться к врачу дистанционно с помощью средств телефонной связи, интернет-телефонии или средств телемедицинской связи, а врач на основании обращения и опроса пациента откроет медицинский. заключение о временной нетрудоспособности на период 5 календарных дней», — отметила заместитель министра здравоохранения Украины по цифровому развитию Мария Карчевич.

На дистанционной основе врач должен выписать электронный рецепт. Первый электронный рецепт теперь тоже можно получить без личного приема.

Напомним, что в Украине обнаружили новый вид COVID-19, который быстро распространяется по миру.