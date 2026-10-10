В Украине можно получить бронь, несмотря на проблемы в документах: что для этого нужно

Бронирование / © ТСН

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В Украине работников оборонных предприятий могут забронировать на 45 дней, даже если у них проблемы с военными документами. Благодаря этому компании могут сразу нанимать нужных специалистов, пока те приводят в порядок.

Об этом сообщает «Новости.LIVE».

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Бронирование на 45 дней: кто может оформить такую отсрочку

Воспользоваться этой услугой могут только юридические лица из Единого перечня предприятий ОПК или организации, которые признаны критически важными для обеспечения потребностей Сил обороны.

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Главное условие для работодателя — на момент подачи заявки через портал «Действие» компания должна иметь действующий статус критичности. Документы представляет руководитель или уполномоченный представитель предприятия.

Отмечается, что такую бронь дают стоящим на учете военнообязанным, даже если в их документах есть нарушения. Главные условия — работник должен быть оформлен официально, а с даты его найма прошло не более 45 дней до подачи заявления.

Эти 45 дней дают работнику исправить ошибки в документах. Если он все приведет в порядок, предприятие сможет оформить для него обычное бронирование. Отменять временную бронь не нужно — в «Действии» ее можно продлить без перерыва.

Бронирование от мобилизации в Украине — последние новости:

Напомним, забронировать от мобилизации могут не все работники критически важных предприятий. На это оказывают влияние условия работы, состояние военного учета и другие основания для отсрочки. Кто имеет право на бронь и с какими военными специальностями его не дадут, рассказывал ТСН.ua.

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Ранее адвокат Дарья Тарасенко подробно разобрала требования пограничников к военнообязанным с отсрочкой и объяснила, в каких случаях мужчин не выпустят за границу.

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