В Украине мужчина наводил российские ракеты по своему месту работы: как он это объяснил

В Одесской области к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили мужчину, корректировавшего ракетные удары России. Он даже сдал оккупантам судоремонтный завод в Измаиле, где работал.

Об этом говорится в приговоре Измаильского горрайонного суда Одесской области.

По данным суда, подозреваемый начал работать с оккупантами в ноябре 2022 года. За это время он сдал координаты блокпостов в Измаиле, электроподстанцию, данные о морских портах и даже судоремонтном заводе, на котором житель Одесщины работал. Задержан подозреваемый в конце декабря 2022 года.

На суде подозреваемый вину не признал и обвинил правоохранительные органы в фальсификации дела. Он заявил, что фото на его телефоне были потому, что он "работал на судоремонтном заводе, куда приезжали грузовики с топливом, зерном и другими товарами. Он должен был фиксировать то, какое именно транспортное средство приехало, что именно за продукция и в каком количестве ".

Свидетели, понятые во время обысков у подозреваемого, опровергли, что правоохранители оказывали на подозреваемого давление или избивали его.

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Одесской области виновным по ч. 2 ст. 111 УК и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор суда

Напомним, украинец добровольно вступил в армию РФ, воевал против ВСУ и попал в плен.

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