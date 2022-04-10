В Украине на 10 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров: список

В Луганской области гуманитарные коридоры заработают при прекращении огня со стороны оккупационных российских войск.
Сегодня, 10 апреля, в Украине согласовано 9 гуманитарных коридоров из Донецкой, Запорожской и Луганской областей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область:
- Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
- Из Бердянска в Запорожье.
Запорожская область:
На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.
- Из Токмака в Запорожье.
На собственном транспорте, а также автобусы будут отправлены из Запорожья. Место сбора: ул. Шевченко, 5
- Из Энергодара в Запорожье.
На собственном транспорте, а также автобусы будут отправлены из Запорожья. Местные власти объявят место сбора автомобилей.
Луганская область:
- Из Северодонецка в Бахмут.
Место собрания: проспект Химиков, 28.
- Из Лисичанска в Бахмут.
Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Из Попасной в Бахмут.
Место сбора: ул. Первомайская, 42.
- Из Рубежного в Бахмут.
- Из поселка Горное в Бахмут
Место сбора: ул. Гагарина, 13.
Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать в случае прекращения огня со стороны оккупационных российских войск.
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