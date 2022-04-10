В Украине на 10 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров: список

В Украине на 10 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров: список

В Луганской области гуманитарные коридоры заработают при прекращении огня со стороны оккупационных российских войск.

Сегодня, 10 апреля, в Украине согласовано 9 гуманитарных коридоров из Донецкой, Запорожской и Луганской областей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область:

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

Из Бердянска в Запорожье.

Запорожская область:

На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.

Из Токмака в Запорожье.

На собственном транспорте, а также автобусы будут отправлены из Запорожья. Место сбора: ул. Шевченко, 5

Из Энергодара в Запорожье.

На собственном транспорте, а также автобусы будут отправлены из Запорожья. Местные власти объявят место сбора автомобилей.

Луганская область:

Из Северодонецка в Бахмут.

Место собрания: проспект Химиков, 28.

Из Лисичанска в Бахмут.

Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Из Попасной в Бахмут.

Место сбора: ул. Первомайская, 42.

Из Рубежного в Бахмут.

Из поселка Горное в Бахмут

Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать в случае прекращения огня со стороны оккупационных российских войск.

Читайте также: