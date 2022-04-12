В Украине на 12 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров: маршруты

Эвакуация из городов Запорожской области будет проходить на собственном транспорте.
Сегодня, 12 апреля, в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров из Донецкой, Луганской и Запорожской областей.
Об этом на своем канале в Telegram сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Планы работы гуманитарных коридоров 12 апреля 2022 года:
Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
Бердянск – Запорожье.
Токмак – Запорожье.
Место сбора: ул. Шевченко, 5
Энергодар – Запорожье.
Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Эвакуация из городов Запорожской области будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.
Северодонецк – Бахмут.
Место собрания: проспект Химиков, 28.
Лисичанск – Бахмут.
Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Попасная – Бахмут.
Место сбора: ул. Первомайская, 42
с. Горное – Бахмут.
Место сбора: ул. Гагарина, 13.
Рубежное – Бахмут.
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