В Украине на 12 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров: маршруты

В Украине на 12 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров: маршруты

Эвакуация из городов Запорожской области будет проходить на собственном транспорте.

Сегодня, 12 апреля, в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров из Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Также читайте Список эвакуационных поездов на 12 апреля 2022 года: по Украине и международные

Об этом на своем канале в Telegram сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Планы работы гуманитарных коридоров 12 апреля 2022 года:

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

Бердянск – Запорожье.

Токмак – Запорожье.

Место сбора: ул. Шевченко, 5

Энергодар – Запорожье.

Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Эвакуация из городов Запорожской области будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.

Северодонецк – Бахмут.

Место собрания: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут.

Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут.

Место сбора: ул. Первомайская, 42

с. Горное – Бахмут.

Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.

Читайте также: